В Василеостровском районе Санкт-Петербурга начались масштабные работы по благоустройству Морской набережной

Согласно информации городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, реконструкция затронет значительный участок от Прибалтийской площади до Новосмоленской набережной, включая прилегающие территории. Работы будут проходить до 31 августа 2025 года.

Дорожные работы включат в себя комплексное обновление проезжей части, замену покрытия тротуаров и модернизацию инженерных коммуникаций. Особое внимание будет уделено ремонту люков колодцев, что должно значительно повысить безопасность дорожного движения. В рамках проекта запланировано нанесение новой разметки с использованием современных термопластичных материалов, отличающихся повышенной износостойкостью.

Этот участок набережной является важной транспортной артерией Васильевского острова, соединяя жилые кварталы с деловыми и промышленными зонами. Эксперты отмечают, что своевременный ремонт поможет избежать более серьёзных проблем с дорожным покрытием в будущем. Временные неудобства для автомобилистов компенсируются значительным улучшением качества дорожного полотна после завершения работ.

По данным городских властей, реконструкция Морской набережной — часть масштабной программы по модернизации транспортной инфраструктуры Северной столицы. Аналогичные работы в текущем году запланированы на многих ключевых магистралях города, что должно в целом повысить комфорт и безопасность дорожного движения.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты и учитывать возможные задержки при передвижении по Васильевскому острову. Ожидается, что все работы будут завершены к концу лета, после чего обновлённая набережная вновь откроется для транспортного сообщения.