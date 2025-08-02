В Царском Селе оживают страницы истории: фестиваль «Великая война. 1914»

2 и 3 августа музей-заповедник «Царское Село» вновь превратится в живую иллюстрацию эпохи Первой мировой войны. Здесь пройдет третий военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914», собравший реконструкторов из Петербурга, Москвы и Беларуси. Мероприятие открыто для всех желающих и предлагает погрузиться в атмосферу столетней давности.

Действие развернется с 11 до 17 часов на территории возле Ратной палаты, где расположен музей, посвященный событиям 1914–1918 годов. Гостей ждут интерактивные лагеря, демонстрация военной техники и оружия, а также множество других активностей.

Особое место в программе займут конные выступления. Участники покажут элементы джигитовки, продемонстрируют владение шашкой, стрельбу с лошади и даже спасение раненого на поле боя. Не менее впечатляющей окажется площадка, воссоздающая полевой аэродром тех лет. Здесь можно будет увидеть точную копию аэроплана «Фарман-16», а также редкие образцы бронетехники, грузовиков и зенитных установок.

Фестиваль позволит представить, как выглядели солдаты и офицеры Российской императорской армии и их союзники. Посетители узнают о лагерном быте, строевой подготовке и тактических учениях разных стран-участниц войны. В этом году организаторы добавили новую деталь — выставку подлинных аксессуаров и костюмов 1911–1914 годов, которые помогут прочувствовать дух времени.

Для любителей активного отдыха проведут мастер-классы по крокету, расскажут о чайных традициях и дачной жизни начала XX века. В программе также запланированы экскурсии и кинопоказы фильмов о Первой мировой войне.

Фестиваль станет не только развлечением, но и возможностью прикоснуться к истории, увидеть ее глазами тех, кто жил в эпоху великих перемен.