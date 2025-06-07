В Санкт-Петербурге продают все меньше и меньше жилья в новостройках

Рынок новостроек Петербурга демонстрирует сезонное снижение активности. Согласно последним исследованиям, в конце весны было зафиксировано сокращение количества сделок на первичном рынке жилья. Аналитики отмечают, что подобная тенденция характерна для предлетнего периода, когда потенциальные покупатели часто откладывают крупные приобретения на осень.

Интересно, что несмотря на общее снижение спроса, популярность ипотечного кредитования среди петербуржцев продолжает расти. Финансовые эксперты связывают эту тенденцию с адаптацией населения к новым экономическим условиям и поиском оптимальных схем приобретения жилья. В то же время в соседнем регионе — Ленинградской области — ситуация с ипотечным кредитованием остается стабильной.

Стоимость квадратного метра в современных жилых комплексах продолжает оставаться высокой, особенно в домах, построенных в последние годы. Архитекторы и девелоперы отмечают, что новые проекты отличаются улучшенными планировками и использованием современных строительных технологий, что оправдывает повышенную ценовую политику.

Отдельного внимания заслуживает растущая доля квартир с отделкой в новых жилых комплексах. Строительные компании все чаще предлагают готовые решения, что особенно актуально для тех, кто хочет избежать длительного ремонта. Однако эксперты отмечают, что выбор между черновой и чистовой отделкой остается важным фактором при принятии решения о покупке.

Специалисты прогнозируют, что текущая ситуация на рынке может измениться уже в начале осени, когда традиционно активизируются покупатели. Многие застройщики уже сейчас готовят специальные предложения и акции, чтобы привлечь новых клиентов в преддверии осеннего сезона.

Купить новую квартиру в Девяткино Санкт-Петербурга