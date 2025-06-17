В Санкт-Петербурге наблюдается значительное увеличение интереса к азиатским продуктам питания

Местные магазины активно расширяют ассортимент восточной кухни, предлагая покупателям широкий выбор товаров — от традиционных соусов до экзотических снеков.

По данным аналитиков, Северная столица вошла в пятерку российских городов с наиболее динамичным ростом продаж азиатской продукции. За первые месяцы 2025 года спрос на такие товары увеличился в несколько раз. Особенно заметный скачок произошел в мае, когда объемы продаж превысили показатели прошлого года более чем в три раза.

Среди наиболее востребованных позиций — различные виды лапши, включая пшеничную удон и быстрого приготовления, а также традиционные корейские и японские закуски. В ближайшее время ассортимент пополнится новыми экзотическими продуктами — рисовыми клецками, водорослями нори и креветочными чипсами.

Эксперты выделяют несколько факторов, способствующих популярности азиатских продуктов. Во-первых, это возросший интерес молодежи к восточной культуре, подогреваемый корейскими сериалами и музыкой. Во-вторых, активное развитие сети азиатских ресторанов и фудкортов. В-третьих, переориентация ритейлеров с европейских поставщиков на азиатских производителей.

Примечательно, что многие российские компании начали выпускать продукцию в азиатском стиле, используя соответствующую упаковку и названия. Также появляются новые форматы торговых точек, сочетающие магазин и зону для быстрого приготовления купленных продуктов.

Аналитики прогнозируют, что тенденция роста популярности азиатской кухни в Петербурге сохранится в ближайшие годы. Это открывает новые возможности как для импортеров, так и для отечественных производителей, готовых предложить качественные аналоги восточных продуктов.