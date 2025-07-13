В поисках счастья: в Петербурге стартует фестиваль уличных театров

С 18 по 20 июля Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова станет площадкой для тринадцатого фестиваля уличных театров «Елагин парк». В этом году мероприятие пройдет под необычным девизом — «Как стать счастливым?», вдохновленным советской киноклассикой 1985 года. Организаторы уверены: рецепт счастья прост — достаточно окунуться в атмосферу этого необыкновенного праздника искусства.

Три летних дня аллеи, поляны и исторические постройки парка превратятся в театральные подмостки. Гостей ждут не просто спектакли, а настоящее взаимодействие — зрители станут полноправными участниками действа. В программе заявлено более 35 постановок, включая 15 премьерных работ.

Программа и расписание Фестиваля уличных театров 2025

Торжественное открытие фестиваля начнется с красочного шествия от станции метро «Крестовский остров» до Масляного луга. Впереди зрителей ожидает калейдоскоп представлений: от классической клоунады до авангардных пластических номеров, от музыкальных променадов до масштабных шоу с использованием спецэффектов.

Среди участников — как проверенные временем коллективы вроде театра «Пластилиновый дождь» и клоунады «Микос», так и дебютанты. Впервые на фестивале выступят московский коллектив «SPOKANKI», омский театр кукол «Арлекин» и труппа из Калининграда. Организаторы отмечают рекордное количество заявок от новых участников, что обещает зрителям свежие впечатления и неожиданные творческие решения.

Особый акцент сделан на вечерних программах. После захода солнца гостей ждут камерные постановки с мистическим подтекстом и грандиозные представления с участием строительной техники и гигантских марионеток.

Совет от организаторов: планируйте маршрут заранее и возьмите с собой только самое необходимое — хорошую компанию, легкий перекус, дождевик на всякий случай и, конечно же, отличное настроение. Ведь главная цель фестиваля — подарить всем его участникам ощущение настоящего счастья.

Как проходил Фестиваль уличных театров в прошлые годы