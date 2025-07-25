В петербургском метро появились бесплатные пункты раздачи воды

Из-за установившейся жаркой погоды в Северной столице метрополитен организовал раздачу питьевой воды на десяти станциях подземки. Эта мера призвана помочь пассажирам легче переносить высокие температуры в душных вестибюлях и переходах.

Охлаждённую воду можно бесплатно получить на станциях «Проспект Ветеранов» (второй вестибюль), «Площадь Ленина» (первый вестибюль), «Проспект Просвещения», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Достоевская», «Ладожская» и «Маяковская».

Как сообщили представители метрополитена, список станций может быть расширен в зависимости от температурных показателей. «Мы ведём постоянный мониторинг ситуации и при необходимости добавим новые точки раздачи», — пояснили в пресс-службе транспортного предприятия.

Пассажирам, почувствовавшим недомогание, рекомендуется обращаться к дежурным по станции или использовать специальные тревожные стойки для вызова медицинской помощи. Эта услуга доступна на всех станциях петербургской подземки круглосуточно.

Инициатива метрополитена особенно актуальна в период летнего зноя, когда многие горожане страдают от обезвоживания и теплового перегрева в душных вагонах и переходах.