В Петербурге запускают троллейбусы «Женечка» №51 и «Катюша» №52

С 16 июля в Санкт-Петербурге начнут курсировать два новых троллейбусных маршрута — №51 «Женечка» и №52 «Катюша». Их появление улучшит транспортную доступность в Выборгском и Приморском районах.

История в названиях

Маршруты получили имена в честь 80-летия Великой Победы. Названия отсылают к фильму «Женя, Женечка и «катюша»», где одним из сценаристов был Булат Окуджава. Кстати, именно он прославил троллейбусы в советской культуре, написав знаменитые строки: «Я в синий троллейбус сажусь на ходу…»

Техника

На линии выйдут современные троллейбусы с увеличенным автономным ходом — они смогут проехать значительное расстояние без контактной сети.

Маршруты

Троллейбус №51 «Женечка»

Соединит Светлановский проспект и Толубеевский проезд, связывая новые кварталы Парнаса со станциями метро «Парнас», «Проспект Просвещения» и «Озерки».

— Интервал: 8-10 минут в часы пик

— Подвижной состав: 19 троллейбусов в будни, 14 — в выходные

Троллейбус №52 «Катюша»

Пройдёт от станции метро «Старая Деревня» до Парашютной улицы, улучшив транспортное обслуживание жителей района Комендантского проспекта.

— Интервал: 6-7 минут в часы пик

— Подвижной состав: 8 троллейбусов в будни, 6 — в выходные

Особенности движения

Оба маршрута будут работать с 5:30 до 0:30. Их запуск особенно актуален для жителей новых кварталов, где раньше ощущалась нехватка общественного транспорта.

Этот проект не только улучшает транспортную инфраструктуру, но и сохраняет историческую память — ведь теперь по улицам Петербурга будут ездить троллейбусы, названные в честь героев военных лет.