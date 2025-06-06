В Петербурге вводят запрет на уличную торговлю у метро и социальных объектов

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С 1 июля 2025 года в Санкт-Петербурге вступают в силу новые ограничения для уличных торговцев. Власти города утвердили перечень зон, где будет запрещена разносная торговля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно новым правилам, продажа товаров с рук окажется под запретом в радиусе 100 метров от всех входов и выходов станций метрополитена. Всего в список вошло 78 таких зон, охватывающих каждую станцию подземки.

Ограничения коснутся не только территорий возле метро. Торговля будет запрещена в 50-метровой зоне вокруг школ, больниц, культурных и спортивных учреждений. Под ограничения также попадут участки возле остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков и детских площадок.

Новые меры направлены на упорядочение уличной торговли и обеспечение безопасности горожан. Власти рассчитывают, что это поможет снизить количество незаконных точек продаж и улучшить санитарную обстановку в общественных местах.

Проект распоряжения разработан Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. После вступления документа в силу контролирующие органы получат правовые основания для пресечения несанкционированной торговли в указанных зонах.

Для предпринимателей, занимающихся разносной торговлей, это означает необходимость пересмотра мест дислокации своих точек. В то же время городские власти подчеркивают, что новые правила не касаются стационарных торговых объектов, имеющих все необходимые разрешения.

Эти изменения стали частью комплексной работы по благоустройству городского пространства и созданию комфортных условий для жителей и гостей Северной столицы.

Перечень зон запрета осуществления разносной торговли вблизи станций Петербургского метрополитена

Территория, ограниченная окружностью с радиусом 100 метров с центром на оси входа (выхода) в вестибюль следующих станций Петербургского метрополитена:

п/п Наименование вестибюля станции метрополитена Адрес

вестибюля станции метрополитена
1 Проспект Ветеранов (вестибюль 1) Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор.2, литера А
2 Проспект Ветеранов (вестибюль 2) Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор.2, литера Б
3 Ленинский проспект

(вестибюль 1)

 Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор.1, литера Б
4 Ленинский проспект (вестибюль 2) Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор.1, литера А
5 Автово Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.90, корп.2, литера А
6 Кировский завод Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.70, литера А
7 Нарвская Санкт-Петербург, пл.Стачек, д.2, литера А
8 Балтийская Санкт-Петербург, пл.Балтийского вокзала, д.1, литера А, пом.1-Н, 3-Н
9 Пушкинская Санкт-Петербург, Загородный пр., д.52а, литера А, пом. 2-Н, 5-Н
10 Площадь Восстания (вестибюль 1) Санкт-Петербург, пл.Восстания, д.2, литера А
11 Площадь Восстания (вестибюль 2) Санкт-Петербург, Невский пр., д.85, литера В, пом. 1-Н
12 Чернышевская Санкт-Петербург, пр.Чернышевского, д.20, литера А
13 Площадь Ленина (вестибюль 1) Санкт-Петербург, пл.Ленина, д.6, литера Б
14 Площадь Ленина (вестибюль 2) Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.5, литера А
15 Выборгская Санкт-Петербург, ул.Смолячкова, д.21, литера А
16 Лесная Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.25, литера А
17 Площадь Мужества Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.17, корп.1, литера Б
18 Политехническая Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.29а, литера А
19 Академическая Санкт-Петербург, пр.Науки, д.19, корп.1, литера А
20 Гражданский проспект Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.116, корп.1, литера А
21 Маяковская гСанкт-Петербург, ул.Марата, д.1/71, литера А, пом.11-Н
22 3венигородская Санкт-Петербург, Звенигородская, д.1, корп.2,
литера А, пом.2-Н
23 Купчино Санкт-Петербург, Витебский пр.,д.108, литера А,
пом.1Н, 2Н
24 Звездная Санкт-Петербург, Звездная ул., д.3, корп.1, литера А
25 Московская (вестибюль 1) Санкт-Петербург, Московский пр., соор.2, литера А
26 Московская (вестибюль 2) Санкт-Петербург, Московский пр., соор.2, литера Б
27 Парк Победы Санкт-Петербург, Московский пр., д.188, литера М
28 Электросила Санкт-Петербург, Московский пр., д.141а, литера А
29 Московские ворота Санкт-Петербург, Московский пр., д.103, литера А,
пом. 10-Н, 11-Н
30 Фрунзенская Санкт-Петербург, Московский пр., д.71, литера А
31 Технологический институт 1, 2 Санкт-Петербург, Московский пр., д.28, литера А
32 Сенная площадь Санкт-Петербург, Сенная пл., д.2, литера А
33 Невский проспект (вестибюль 1) Санкт-Петербург, Невский пр., соор.2, литера Г
34 Невский проспект (вестибюль 2) Санкт-Петербург, Невский пр., д.30, литера А,
пом.4Н, 31Н, 32Н
35 Горьковская Санкт-Петербург, Александровский парк, д.6, литера А
36 Петроградская Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.37, лит. А, пом.25Н, 28Н, 29Н, 30Н
37 Пионерская Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.24, литера А
38 Удельная Санкт-Петербург, Елецкая ул., д.15а, литера А
39 Озерки Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.1, литера А
40 Проспект Просвещения Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.140, литера А
41 Парнас Санкт-Петербург, пос.Парголово, пр.Энгельса, д.162,
литера Р
42 Черная речка Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.2, лит.А
43 Гостиный двор Санкт-Петербург, Невский пр., д.35, литера А, пом. 140Н
44 Спасская Санкт-Петербург, Сенная пл., д. 2, литера Б
45 Садовая Санкт-Петербург, Сенная пл., д.7, соор.3, литера А
46 Владимирская Санкт-Петербург, Б.Московская ул., д. 2/1, литера А,
пом. 3Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н
47 Беговая Санкт-Петербург, Туристская ул., д.8, соор.1
48 Зенит Санкт-Петербург, Южная дорога, д.32, соор.1
49 Приморская Санкт-Петербург, ул.Одоевского, д.29, литера А
50 Василеостровская Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.32, литера А
51 Площадь Александра Невского-1 Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2, литера А, пом.2Н, 31Н
52 Елизаровская Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.10, литера А
53 Ломоносовская Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.69, литера А
54 Пролетарская Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.114, к.1,
литера А
55 Обухово Санкт-Петербург, ул.Грибакиных, д.27, литера А
56 Рыбацкое Санкт-Петербург, Тепловозная ул., д.31, литера А
57 Улица Дыбенко Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д.26, литера А
58 Проспект Большевиков Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.20, литера А
59 Ладожская Санкт-Петербург, Заневский пр., д.69, литера А
60 Новочеркасская Санкт-Петербург, Заневская пл., соор.1, литера А
61 Площадь Александра Невского-2 Санкт-Петербург, Чернорецкий пер., д.3, литера М
62 Лиговский проспект Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.88, литера А
63 Достоевская Санкт-Петербург, Владимирский пр., д.21, литера А
64 Шушары Санкт-Петербург, пос.Шушары, Софийская ул., д.113, строение 20
65 Дунайская Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.83, соор.1
66 Проспект Славы Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.100, соор.1
67 Международная Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д. 3, литера Б
68 Бухарестская Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 30, литера Б
69 Волковская Санкт-Петербург, Касимовская ул., д.7, литера А
70 Обводный канал Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.153, литера А, пом. 2-Н, 3-Н
71 Адмиралтейская Санкт-Петербург, Малая Морская улица, д.4/1, литера А, пом. 1-Н, 5-Н, 2-Н, 3-Н
72 Спортивная (вестибюль 1) Санкт-Петербург, пр.Добролюбова, соор.1, литера А
73 Спортивная (вестибюль 2) Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.58, соор.1, литера А
74 Чкаловская Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.12, литера А
75 Крестовский остров Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.8, литера А
76 Старая деревня Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.4, литера А
77 Комендантский проспект Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.12, соор.1,
литера А
78 Горный институт Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.66, строение 1