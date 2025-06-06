В Петербурге вводят запрет на уличную торговлю у метро и социальных объектов

С 1 июля 2025 года в Санкт-Петербурге вступают в силу новые ограничения для уличных торговцев. Власти города утвердили перечень зон, где будет запрещена разносная торговля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно новым правилам, продажа товаров с рук окажется под запретом в радиусе 100 метров от всех входов и выходов станций метрополитена. Всего в список вошло 78 таких зон, охватывающих каждую станцию подземки.

Ограничения коснутся не только территорий возле метро. Торговля будет запрещена в 50-метровой зоне вокруг школ, больниц, культурных и спортивных учреждений. Под ограничения также попадут участки возле остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков и детских площадок.

Новые меры направлены на упорядочение уличной торговли и обеспечение безопасности горожан. Власти рассчитывают, что это поможет снизить количество незаконных точек продаж и улучшить санитарную обстановку в общественных местах.

Проект распоряжения разработан Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. После вступления документа в силу контролирующие органы получат правовые основания для пресечения несанкционированной торговли в указанных зонах.

Для предпринимателей, занимающихся разносной торговлей, это означает необходимость пересмотра мест дислокации своих точек. В то же время городские власти подчеркивают, что новые правила не касаются стационарных торговых объектов, имеющих все необходимые разрешения.

Эти изменения стали частью комплексной работы по благоустройству городского пространства и созданию комфортных условий для жителей и гостей Северной столицы.

Перечень зон запрета осуществления разносной торговли вблизи станций Петербургского метрополитена

Территория, ограниченная окружностью с радиусом 100 метров с центром на оси входа (выхода) в вестибюль следующих станций Петербургского метрополитена: