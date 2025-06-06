В Петербурге вводят запрет на уличную торговлю у метро и социальных объектов

С 1 июля 2025 года в Санкт-Петербурге вступают в силу новые ограничения для уличных торговцев. Власти города утвердили перечень зон, где будет запрещена разносная торговля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.
Согласно новым правилам, продажа товаров с рук окажется под запретом в радиусе 100 метров от всех входов и выходов станций метрополитена. Всего в список вошло 78 таких зон, охватывающих каждую станцию подземки.
Ограничения коснутся не только территорий возле метро. Торговля будет запрещена в 50-метровой зоне вокруг школ, больниц, культурных и спортивных учреждений. Под ограничения также попадут участки возле остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков и детских площадок.
Новые меры направлены на упорядочение уличной торговли и обеспечение безопасности горожан. Власти рассчитывают, что это поможет снизить количество незаконных точек продаж и улучшить санитарную обстановку в общественных местах.
Проект распоряжения разработан Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. После вступления документа в силу контролирующие органы получат правовые основания для пресечения несанкционированной торговли в указанных зонах.
Для предпринимателей, занимающихся разносной торговлей, это означает необходимость пересмотра мест дислокации своих точек. В то же время городские власти подчеркивают, что новые правила не касаются стационарных торговых объектов, имеющих все необходимые разрешения.
Эти изменения стали частью комплексной работы по благоустройству городского пространства и созданию комфортных условий для жителей и гостей Северной столицы.
Перечень зон запрета осуществления разносной торговли вблизи станций Петербургского метрополитена
Территория, ограниченная окружностью с радиусом 100 метров с центром на оси входа (выхода) в вестибюль следующих станций Петербургского метрополитена:
|№ п/п
|Наименование вестибюля станции метрополитена
|Адрес
вестибюля станции метрополитена
|1
|Проспект Ветеранов (вестибюль 1)
|Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор.2, литера А
|2
|Проспект Ветеранов (вестибюль 2)
|Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор.2, литера Б
|3
|Ленинский проспект
(вестибюль 1)
|Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор.1, литера Б
|4
|Ленинский проспект (вестибюль 2)
|Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор.1, литера А
|5
|Автово
|Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.90, корп.2, литера А
|6
|Кировский завод
|Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.70, литера А
|7
|Нарвская
|Санкт-Петербург, пл.Стачек, д.2, литера А
|8
|Балтийская
|Санкт-Петербург, пл.Балтийского вокзала, д.1, литера А, пом.1-Н, 3-Н
|9
|Пушкинская
|Санкт-Петербург, Загородный пр., д.52а, литера А, пом. 2-Н, 5-Н
|10
|Площадь Восстания (вестибюль 1)
|Санкт-Петербург, пл.Восстания, д.2, литера А
|11
|Площадь Восстания (вестибюль 2)
|Санкт-Петербург, Невский пр., д.85, литера В, пом. 1-Н
|12
|Чернышевская
|Санкт-Петербург, пр.Чернышевского, д.20, литера А
|13
|Площадь Ленина (вестибюль 1)
|Санкт-Петербург, пл.Ленина, д.6, литера Б
|14
|Площадь Ленина (вестибюль 2)
|Санкт-Петербург, Боткинская ул., д.5, литера А
|15
|Выборгская
|Санкт-Петербург, ул.Смолячкова, д.21, литера А
|16
|Лесная
|Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.25, литера А
|17
|Площадь Мужества
|Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.17, корп.1, литера Б
|18
|Политехническая
|Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.29а, литера А
|19
|Академическая
|Санкт-Петербург, пр.Науки, д.19, корп.1, литера А
|20
|Гражданский проспект
|Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.116, корп.1, литера А
|21
|Маяковская
|гСанкт-Петербург, ул.Марата, д.1/71, литера А, пом.11-Н
|22
|3венигородская
|Санкт-Петербург, Звенигородская, д.1, корп.2,
литера А, пом.2-Н
|23
|Купчино
|Санкт-Петербург, Витебский пр.,д.108, литера А,
пом.1Н, 2Н
|24
|Звездная
|Санкт-Петербург, Звездная ул., д.3, корп.1, литера А
|25
|Московская (вестибюль 1)
|Санкт-Петербург, Московский пр., соор.2, литера А
|26
|Московская (вестибюль 2)
|Санкт-Петербург, Московский пр., соор.2, литера Б
|27
|Парк Победы
|Санкт-Петербург, Московский пр., д.188, литера М
|28
|Электросила
|Санкт-Петербург, Московский пр., д.141а, литера А
|29
|Московские ворота
|Санкт-Петербург, Московский пр., д.103, литера А,
пом. 10-Н, 11-Н
|30
|Фрунзенская
|Санкт-Петербург, Московский пр., д.71, литера А
|31
|Технологический институт 1, 2
|Санкт-Петербург, Московский пр., д.28, литера А
|32
|Сенная площадь
|Санкт-Петербург, Сенная пл., д.2, литера А
|33
|Невский проспект (вестибюль 1)
|Санкт-Петербург, Невский пр., соор.2, литера Г
|34
|Невский проспект (вестибюль 2)
|Санкт-Петербург, Невский пр., д.30, литера А,
пом.4Н, 31Н, 32Н
|35
|Горьковская
|Санкт-Петербург, Александровский парк, д.6, литера А
|36
|Петроградская
|Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.37, лит. А, пом.25Н, 28Н, 29Н, 30Н
|37
|Пионерская
|Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.24, литера А
|38
|Удельная
|Санкт-Петербург, Елецкая ул., д.15а, литера А
|39
|Озерки
|Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.1, литера А
|40
|Проспект Просвещения
|Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.140, литера А
|41
|Парнас
|Санкт-Петербург, пос.Парголово, пр.Энгельса, д.162,
литера Р
|42
|Черная речка
|Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.2, лит.А
|43
|Гостиный двор
|Санкт-Петербург, Невский пр., д.35, литера А, пом. 140Н
|44
|Спасская
|Санкт-Петербург, Сенная пл., д. 2, литера Б
|45
|Садовая
|Санкт-Петербург, Сенная пл., д.7, соор.3, литера А
|46
|Владимирская
|Санкт-Петербург, Б.Московская ул., д. 2/1, литера А,
пом. 3Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н
|47
|Беговая
|Санкт-Петербург, Туристская ул., д.8, соор.1
|48
|Зенит
|Санкт-Петербург, Южная дорога, д.32, соор.1
|49
|Приморская
|Санкт-Петербург, ул.Одоевского, д.29, литера А
|50
|Василеостровская
|Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.32, литера А
|51
|Площадь Александра Невского-1
|Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2, литера А, пом.2Н, 31Н
|52
|Елизаровская
|Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.10, литера А
|53
|Ломоносовская
|Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.69, литера А
|54
|Пролетарская
|Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.114, к.1,
литера А
|55
|Обухово
|Санкт-Петербург, ул.Грибакиных, д.27, литера А
|56
|Рыбацкое
|Санкт-Петербург, Тепловозная ул., д.31, литера А
|57
|Улица Дыбенко
|Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д.26, литера А
|58
|Проспект Большевиков
|Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.20, литера А
|59
|Ладожская
|Санкт-Петербург, Заневский пр., д.69, литера А
|60
|Новочеркасская
|Санкт-Петербург, Заневская пл., соор.1, литера А
|61
|Площадь Александра Невского-2
|Санкт-Петербург, Чернорецкий пер., д.3, литера М
|62
|Лиговский проспект
|Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.88, литера А
|63
|Достоевская
|Санкт-Петербург, Владимирский пр., д.21, литера А
|64
|Шушары
|Санкт-Петербург, пос.Шушары, Софийская ул., д.113, строение 20
|65
|Дунайская
|Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.83, соор.1
|66
|Проспект Славы
|Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.100, соор.1
|67
|Международная
|Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д. 3, литера Б
|68
|Бухарестская
|Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 30, литера Б
|69
|Волковская
|Санкт-Петербург, Касимовская ул., д.7, литера А
|70
|Обводный канал
|Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.153, литера А, пом. 2-Н, 3-Н
|71
|Адмиралтейская
|Санкт-Петербург, Малая Морская улица, д.4/1, литера А, пом. 1-Н, 5-Н, 2-Н, 3-Н
|72
|Спортивная (вестибюль 1)
|Санкт-Петербург, пр.Добролюбова, соор.1, литера А
|73
|Спортивная (вестибюль 2)
|Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.58, соор.1, литера А
|74
|Чкаловская
|Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.12, литера А
|75
|Крестовский остров
|Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.8, литера А
|76
|Старая деревня
|Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.4, литера А
|77
|Комендантский проспект
|Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.12, соор.1,
литера А
|78
|Горный институт
|Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.66, строение 1