В Петербурге введут временные ограничения движения в связи с дорожными работами

С 12 июня в пяти районах Санкт-Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта. Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, изменения затронут Выборгский, Невский, Петродворцовый, Пушкинский и Центральный районы.

Наиболее длительные ограничения ожидаются в Выборгском районе, где с 12 июня по 15 октября будет перекрыт Крапивный переулок от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной. В этот период на участке установят временные ограждения.

В Невском районе 12 июня водителей ждут временные неудобства на перекрестке Российского проспекта, Товарищеского проспекта и улицы Латышских Стрелков. Здесь на один день закроют сквозной проезд в обоих направлениях, а также перекроют съезд с проспекта Пятилеток на Российский проспект. Причиной стали запланированные работы по замене асфальтового покрытия.

Жителей Петродворцового района также ждут изменения: до 15 июня будет закрыта улица Красного Флота в Ломоносове на участке от Александровской улицы до Дворцового проспекта. В это время здесь пройдут масштабные работы по ремонту дорожного полотна.

В Пушкинском районе до 2 июля ограничат движение на Камероновской улице у дома №7 корпус 1. Работы связаны с прокладкой новых канализационных сетей.

Центральный район Петербурга тоже не останется без изменений: с 12 по 21 июня закроют Аптекарский переулок от Круглого переулка до Миллионной улицы, включая прилегающий перекресток. Водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через набережную Мойки и соседние переулки.

Отдельные ограничения коснутся и КАД: с 10 по 16 июня на участке внешнего кольца в районе Ломоносова (между развязками с ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом) будет перекрыта одна полоса движения.

Эксперты напоминают, что подобные сезонные ограничения — обычная практика для крупных городов в летний период. В Петербурге ежегодно в теплые месяцы проводится значительный объем дорожных работ, что позволяет поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

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