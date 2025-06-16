В Петербурге стартовал волшебный фестиваль органной музыки K-FEST

В культурной столице России начал работу уникальный фестиваль органной музыки K-FEST, который обещает стать настоящим праздником для ценителей классического искусства. Гостей мероприятия ждет увлекательное погружение в мир короля музыкальных инструментов – от знакомства с его богатой историей до изучения особенностей звучания.

Открытие фестиваля украсило выступление талантливой органистки Юлии Глазковой, представившей монографическую программу из произведений Иоганна Себастьяна Баха. «Бах – ярчайший пример музыкального гения, – поделилась доцент кафедры органа Санкт-Петербургской консерватории. – Прошло 340 лет со дня его рождения, но его музыка становится только популярнее. Сегодня мы ожидаем полный зал, как и на всех концертах с произведениями Баха».

Особенностью фестиваля станет серия мастер-классов, где все желающие смогут попробовать себя в игре на этом величественном инструменте. Как пояснил художественный руководитель K-FEST Андрей Колонильцев, органист церкви святой Екатерины: «Орган уникален своей способностью имитировать другие инструменты. В ансамбле с флейтой, скрипкой или фаготом он раскрывается по-новому, демонстрируя всю палитру своих возможностей».

Завершится музыкальный марафон 29 июня грандиозным событием – «Большой ночью органной музыки». Четырехчасовой концерт-марафон соберет лучших исполнителей, каждый из которых представит свои любимые произведения. Это будет настоящий финальный аккорд, который надолго запомнится всем ценителям классического искусства.

Фестиваль также познакомит гостей с образовательными возможностями – участники узнают, где в Петербурге можно освоить игру на этом удивительном инструменте. K-FEST – это уникальный шанс прикоснуться к миру настоящего музыкального величия и ощутить всю мощь органного звучания.