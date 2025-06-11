В Петербурге расцвел удивительный сад-трансформер: зелень выше человеческого роста

На Московской площади Санкт-Петербурга появилось необычное зеленое пространство, которое преображает привычный городской ландшафт. Впервые здесь разбили сад-трансформер, приурочив его открытие ко Дню России. Этот проект стал частью масштабного озеленения города, и его главная особенность — геопластика, создающая искусственный рельеф с возвышениями, достигающими человеческого роста.

Прогуливаясь по извилистым дорожкам, посетители могут ощутить себя за городом, несмотря на то что находятся в самом центре мегаполиса. Такой эффект достигается благодаря продуманному дизайну и разнообразию растений. В саду высадили десятки лип, 12 видов кустарников, включая гортензию, барбарис, айву японскую и парковую персиковую розу. Цветочное оформление не менее впечатляющее — здесь можно увидеть шалфей, тысячелистник, котовник, душицу, космею, гвоздику, подсолнечник и даже декоративные злаки.

По словам специалистов, все растения подобраны так, чтобы сохранять привлекательный вид на протяжении всего лета. Если погода будет благоприятной, цветение продлится до начала осени. Подобные сады-трансформеры уже не первый год украшают Петербург. Например, на Исаакиевской площади у Синего моста такое пространство создают регулярно, а в этом году его открыли ко Дню города в конце мая.

Власти также анонсировали появление третьего сада-трансформера — он расположится на Якорной площади перед Никольским Морским собором в Кронштадте. Этот проект должен быть завершен к следующему Дню России. Подобные инициативы не только украшают город, но и делают его более комфортным для жителей, предлагая необычные места для отдыха и прогулок.

Идея временных садов, которые меняют облик городских площадей, становится все популярнее в мире. Например, в Лондоне ежегодно проходит фестиваль Chelsea Flower Show, где ландшафтные дизайнеры представляют временные садовые инсталляции. В Нью-Йорке аналогичные проекты реализуются в рамках программы «Парки без границ», превращая бетонные пустыри в оазисы зелени. Петербург, следуя мировым трендам, доказывает, что даже в условиях плотной застройки можно создавать удивительные природные уголки.

Цветочное преображение: как Петербург готовится ко Дню России