В Петербурге открыты для купания только два пляжа

На середину июля 2025 года Роспотребнадзор признал безопасными для отдыха лишь два водоёма в Санкт-Петербурге. После проверки 168 проб воды в девяти акваториях города купание разрешено только:
— в 1-м Суздальском озере (Верхнем) в Выборгском районе
— в Безымянном озере в Красносельском районе
Где купаться опасно:
22 локации, включая Среднее и Нижнее Суздальские озёра, Ольгинский водоём, берег реки Ижоры и все без исключения пляжи Финского залива, не соответствуют санитарным нормам.
Ситуация в Ленобласти:
Из 140 проверенных проб вода соответствует нормативам в четырёх местах:
— озёра Мичуринское, Раздолинское, Снетковское и Царицыно
Остальные 16 водоёмов региона купаться не рекомендуются.
Чем грозит нарушение запрета?
Ведомство предупреждает: контакт с водой в неблагополучных местах может привести к:
— острым кишечным инфекциям
— заражению энтеровирусами
— вирусному гепатиту А
— паразитарным заболеваниям
Важно:
Качество воды меняется еженедельно. В июне все пляжи Петербурга были закрыты для купания. Актуальную информацию Роспотребнадзор публикует на своих официальных ресурсах.
Совет отдыхающим:
Перед поездкой на пляж стоит уточнить текущий статус водоёма на сайте ведомства, чтобы отдых не обернулся проблемами со здоровьем.