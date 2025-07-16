В Петербурге открыты для купания только два пляжа

На середину июля 2025 года Роспотребнадзор признал безопасными для отдыха лишь два водоёма в Санкт-Петербурге. После проверки 168 проб воды в девяти акваториях города купание разрешено только:

— в 1-м Суздальском озере (Верхнем) в Выборгском районе

— в Безымянном озере в Красносельском районе

Где купаться опасно:

22 локации, включая Среднее и Нижнее Суздальские озёра, Ольгинский водоём, берег реки Ижоры и все без исключения пляжи Финского залива, не соответствуют санитарным нормам.

Ситуация в Ленобласти:

Из 140 проверенных проб вода соответствует нормативам в четырёх местах:

— озёра Мичуринское, Раздолинское, Снетковское и Царицыно

Остальные 16 водоёмов региона купаться не рекомендуются.

Чем грозит нарушение запрета?

Ведомство предупреждает: контакт с водой в неблагополучных местах может привести к:

— острым кишечным инфекциям

— заражению энтеровирусами

— вирусному гепатиту А

— паразитарным заболеваниям

Важно:

Качество воды меняется еженедельно. В июне все пляжи Петербурга были закрыты для купания. Актуальную информацию Роспотребнадзор публикует на своих официальных ресурсах.

Совет отдыхающим:

Перед поездкой на пляж стоит уточнить текущий статус водоёма на сайте ведомства, чтобы отдых не обернулся проблемами со здоровьем.