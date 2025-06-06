В Петербурге открылся первый в 2025 году обновлённый сквер

В Центральном районе Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие первого в этом году благоустроенного сквера. Зелёная зона, расположенная на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, преобразилась благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

Инициатива по обновлению территории исходила от местных жителей — ещё в конце 2023 года они обратились в администрацию с предложением привести в порядок сквер рядом с гимназией №171. Проект разрабатывался с учётом мнения горожан и прошёл несколько этапов обсуждения. Особенностью стало участие в проектировании самих учащихся гимназии и студентов Института дизайна СПбГУПТД, что позволило создать пространство, отвечающее запросам разных поколений.

В ходе работ в сквере появились современные элементы благоустройства: обновлённая зона отдыха с удобными скамейками, детская площадка с безопасным оборудованием, новые урны и системы освещения. Особое внимание уделили озеленению — высажены десятки деревьев и кустарников, которые создадут тень в жаркие дни и украсят территорию в разные сезоны.

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, этот проект стал примером успешного взаимодействия власти, профессиональных проектировщиков и самих жителей. Обновлённый сквер не только повысит качество городской среды, но и станет популярным местом отдыха для жителей близлежащих домов и учащихся соседней гимназии.

Это первый, но далеко не последний проект благоустройства в 2025 году — в планах администрации продолжить реализацию подобных инициатив в разных районах города.