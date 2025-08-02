В Петербурге можно взять напрокат детские вещи: помощь семьям в трудной ситуации

В Санкт-Петербурге заработали специальные пункты проката, где родители могут временно получить необходимые вещи для малышей. Эта программа создана для поддержки семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В числе тех, кто может воспользоваться услугой, — неполные и многодетные семьи, студенты с детьми, опекуны, родители детей с инвалидностью, а также безработные и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Ассортимент включает 22 наименования товаров, которые часто требуются в первые годы жизни ребенка. Среди них — кроватки, коляски, ходунки, переноски и другие важные предметы. Инициатива уже получила положительные отзывы от родителей.

«Дети быстро растут, и не всегда есть смысл покупать вещи, которые скоро станут ненужными, — отмечают в администрации Василеостровского района. — Прокат помогает сэкономить деньги и избавляет от проблемы утилизации».

Один из пунктов выдачи работает на базе Центра социальной помощи семье и детям по адресу: 14-я линия Васильевского острова, дом 25–27. Уточнить детали можно по телефонам 246-78-13 и 246-78-14 или в официальном сообществе Центра в соцсетях.

Проект призван облегчить жизнь семьям, которым сложно приобретать детские товары, и дать возможность сэкономить без ущерба для комфорта ребенка.