В Петербурге могут запретить назойливых аниматоров

В Санкт-Петербурге рассматривают законопроект, ограничивающий деятельность уличных аниматоров. Инициатива, разработанная депутатами Заксобрания Носовым и Денисом Четырбоком, предполагает запрет на навязчивое предложение услуг прохожим.

Согласно документу, под ограничения попадут не только аниматоры, но и другие лица, которые в туристический сезон активно пристают к горожанам и гостям города. Речь идет о тех, кто преграждает путь, хватает за руки или одежду, настойчиво предлагая сфотографироваться или воспользоваться другими услугами.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его цель — повысить уровень законности в городе и предотвратить нарушения общественного порядка. Если инициатива будет принята, за подобные действия будет введена административная ответственность.

На данный момент аналогичные ограничения уже действуют в метрополитене, где запрещено навязывать услуги пассажирам. Власти Петербурга не первый раз обращают внимание на эту проблему — ранее в Смольном уже обсуждали необходимость регулирования деятельности уличных аниматоров. Правоохранительные органы регулярно получают жалобы на их слишком активные методы привлечения клиентов.

Новый законопроект призван сделать прогулки по городу более комфортными для жителей и туристов, избавив их от нежелательного внимания со стороны слишком назойливых «артистов».

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