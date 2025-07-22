В Ленинградском зоопарке поселилось очаровательное семейство снежных макак

В Ленинградском зоопарке радостное событие — у пары японских макак по кличке Мия и Киото родился детёныш. Малышка, которую назвали Саюри, появилась на свет 15 мая и уже успела стать всеобщей любимицей. Юная обезьянка не сидит на месте ни минуты: то убегает от матери, чтобы разведать территорию, то с любопытством наблюдает за отцом, то с увлечением изучает каждый уголок вольера.

Мия — образцовая мать, которая не спускает глаз со своей непоседливой дочери. Она то и дело возвращает её обратно, если та заигралась слишком далеко. А вот старшие братья Саюри, Акира и Сабуро, пока держатся в стороне — малышка ещё слишком мала для их активных игр. Да и родители строго следят за поведением сыновей, чтобы те случайно не навредили сестрёнке. Если кто-то из них переходит границы дозволенного, взрослые тут же вмешиваются, напоминая о правилах поведения.

Посетители зоопарка с умилением наблюдают за этой дружной семьёй. Особенно трогательно видеть, как заботливые родители воспитывают своё потомство, а маленькая Саюри с каждым днём становится всё смелее и самостоятельнее.