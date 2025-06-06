Узнай свои баллы ЕГЭ: результаты доступны на Госуслугах

С 5 июня 2025 года выпускники могут проверить свои оценки по первым экзаменам — истории, литературе и химии. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг и открыть раздел «Документы», затем выбрать вкладку «Образование».

Обычно результаты появляются в течение 10 дней после сдачи ЕГЭ, но иногда обработка бланков занимает до двух недель. В этом году установлены конкретные сроки проверки работ по каждому предмету. Например, оценки по математике станут известны не позднее 9 июня, а по русскому языку — до 15 июня. Те, кто сдавал обществознание или физику, увидят свои баллы 18 июня, а биологию и географию — 19 июня.

Для школьников, выбравших иностранные языки или информатику, результаты опубликуют 23 июня. Тем, кто сдавал экзамены в резервные дни, придется подождать до конца месяца — их оценки появятся после 27 июня.

Как только проверка завершается, итоги ЕГЭ становятся доступны на Госуслугах уже на следующий день. Это удобный способ быстро узнать свои баллы без лишних волнений и походов в школу. Главное — не забыть данные для входа в личный кабинет и заранее проверить, актуальна ли привязанная электронная почта или номер телефона.

Теперь каждый выпускник может легко отслеживать свои успехи и планировать следующий шаг — подачу документов в вузы. Ведь чем раньше узнаешь результаты, тем больше времени остается на подготовку к поступлению.