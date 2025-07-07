Увеличение числа скоростных поездов между Москвой и Петербургом 7 июля

В предстоящий уик-энд железнодорожные перевозчики усиливают маршрут между двумя столицами. 7 июля на линию выйдут дополнительные составы «Сапсан» и «Ласточка», чтобы удовлетворить возросший спрос пассажиров.

Из Санкт-Петербурга отправятся три дополнительных рейса. Первым в 15:59 отправится «Ласточка», которая проследует до Москвы без промежуточных остановок. Вечерний «Сапсан» №781 запланирован на 19:10, а ночной состав №249 – на 01:29.

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести как через официальный сайт РЖД, так и в кассах железнодорожных вокзалов. При этом в компании предупредили, что система оформления билетов за бонусные баллы временно работает с ограничениями из-за технического обслуживания.

Для обеспечения комфортных условий перевозок принят ряд дополнительных мер. Некоторые составы будут сдвоены – увеличено количество вагонов в поездах №755 и №781, следующих из Северной столицы, а также в №774 из Москвы. К работе привлечены дополнительные бригады, включая студентов строительных отрядов.

На вокзалах усилены меры безопасности и организовано дополнительное информирование пассажиров. Аналогичные меры продлятся и 8 июля – увеличенное число вагонов предусмотрено для поездов №767 (Петербург–Москва), №754 и №780 (Москва–Петербург).

Такие решения связаны с возросшим пассажиропотоком и ограничениями в авиасообщении. Ситуация находится под постоянным контролем Федеральной пассажирской компании, которая оперативно корректирует график движения в зависимости от текущей загрузки направлений.