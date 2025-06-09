Уникальный туристический вагон свяжет Петербург и Выборг

Путешествие между Санкт-Петербургом и Выборгом стало еще более увлекательным благодаря новому проекту — специальному туристическому вагону, который начал курсировать в составе скоростного поезда «Ласточка». Этот необычный вагон отправился в первый рейс с Финляндского вокзала в 9:30 утра, открыв для пассажиров возможность познакомиться с богатой историей Карельского перешейка в комфортных условиях.

Особенность этого предложения заключается в том, что во время поездки профессиональные гиды расскажут пассажирам множество интересных фактов о местах, мимо которых пролегает маршрут. Путешественники узнают малоизвестные подробности не только о Выборге — жемчужине Карельского перешейка, но и о других населенных пунктах вдоль железной дороги: Рощино, Зеленогорске и других.

Туристический вагон будет работать по специальному расписанию в течение всего летнего сезона. Запланированы рейсы в июне (13, 14, 21, 28 числа), июле (5, 12, 19, 26), августе (2, 9, 16, 23), а также два осенних рейса — 6 сентября и 4 октября. Такой график позволяет туристам спланировать поездки на выходные дни в наиболее комфортное для путешествий время года.

Этот проект продолжает традицию познавательных железнодорожных маршрутов, которые становятся все популярнее в России. Похожие программы уже успешно работают на направлениях Москва-Казань, Москва-Санкт-Петербург и других. Особенность выборгского маршрута — его насыщенная история, ведь эта железная дорога, построенная еще в XIX веке, была свидетельницей многих важных событий.

Организаторы отмечают, что «Туристский вагон» — это не просто транспортное средство, а полноценная экскурсия, которая начинается сразу после отправления поезда. При этом пассажиры могут совместить познавательную программу с самостоятельным осмотром достопримечательностей Выборга, куда они прибывают через 1 час 15 минут после отправления из Петербурга.

Для многих туристов это отличная возможность за один день познакомиться и с живописной природой Карельского перешейка, и с богатым историческим наследием Выборга, включая знаменитый Выборгский замок — единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества.

Такой формат путешествия особенно подойдет тем, кто хочет максимально эффективно использовать время поездки, превратив обычный переезд в увлекательное приключение и знакомство с историей родного края.

Выборг – самостоятельная поездка из Санкт-Петербурга