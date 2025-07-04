Умный помощник: как искусственный интеллект ускоряет поиск багажа в Пулково

Петербургский аэропорт внедряет инновационную систему для быстрого решения проблем с багажом. Новая станция «Bags Поиск», оснащенная искусственным интеллектом, уже проходит тестирование и демонстрирует впечатляющие результаты.

Технология позволяет пассажирам оформлять заявки на поиск потерянного багажа всего за 45 секунд — в 3-4 раза быстрее, чем при традиционном способе. Умная система не только ускоряет процесс, но и помогает заполнять документы о повреждениях, автоматически фиксируя все необходимые параметры.

Особенность разработки заключается в способности к самообучению — чем больше данных обрабатывает система, тем точнее и быстрее она работает. За время тестового периода с помощью искусственного интеллекта уже удалось вернуть багаж 1100 пассажирам.

Станция расположена в зале прилета и доступна для всех гостей аэропорта. Это решение значительно упрощает жизнь путешественников, превращая обычно утомительную процедуру в быстрый и удобный процесс.

Внедрение таких технологий показывает, как современные разработки делают авиаперелеты более комфортными, а Пулково продолжает укреплять свою репутацию одного из самых технологичных аэропортов страны.

Петербургский аэропорт совершил прорыв в биометрических технологиях