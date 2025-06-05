Умные остановки Петербурга: удобство или проблемы?

В Северной столице продолжается обновление остановочных павильонов — на смену старым конструкциям приходят современные, с «умной» начинкой. Однако процесс модернизации идёт неравномерно, а у горожан остаётся немало вопросов к функциональности новых объектов.

Кто отвечает за остановки?

В Петербурге нет единого ведомства, курирующего остановочные павильоны. Их установкой и обслуживанием занимаются сразу несколько комитетов: благоустройства, транспорта, печати и другие. Конструкции разрабатываются в соответствии с утверждёнными стандартами, но реализация проектов часто сталкивается с техническими и бюрократическими сложностями.

От старых «сеток» к современным павильонам

Долгое время в городе не было единого стиля остановок. Рядом соседствовали павильоны 2000-х годов, не защищавшие от непогоды, и более современные конструкции, появившиеся к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Был проведён конкурс на лучший дизайн новых остановок. Победивший проект предусматривал создание удобных и функциональных павильонов с возможностью оснащения их подсветкой, USB-разъёмами и информационными табло.

Сейчас в городе устанавливают несколько типов павильонов, различающихся по размеру и степени защиты от непогоды. Выбор конструкции зависит от ширины тротуара и других местных особенностей.

Почему «умные» функции есть не везде?

Теоретически новые павильоны можно оборудовать системой «Умный город», включающей видеонаблюдение, электронные табло, USB-зарядки и Wi-Fi. Однако на практике такие элементы встречаются далеко не на всех остановках.

Например, на Московском вокзале установлены камеры и кнопки экстренного вызова, но нет обещанного электронного табло. А пилотный проект с LED-экраном на станции метро «Московская» так и не заработал в полную силу.

Жалобы горожан

Многие пассажиры отмечают, что новые павильоны плохо защищают от дождя и ветра — из-за щелей в конструкции косые струи воды всё равно попадают внутрь. Кроме того, тёмный дизайн информационных стендов затрудняет их чтение в вечернее время.

В ответ на критику в профильных комитетах поясняют, что остановки — это временное укрытие, рассчитанное на короткое ожидание. Полная защита от непогоды не всегда возможна из-за ограничений по размещению конструкций.

Что дальше?

Процесс модернизации остановок продолжается, но его темпы пока отстают от планов. Горожане надеются, что со временем «умные» функции появятся на большинстве павильонов, а их конструкция станет более удобной для повседневного использования. Пока же многие новые остановки остаются скорее красивым экспериментом, чем полноценным комфортом для пассажиров.