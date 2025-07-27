Улица Савушкина обновляет трамвайные пути: что изменится для пассажиров

В Приморском районе Санкт-Петербурга начались масштабные работы по реконструкции трамвайных путей на улице Савушкина. Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, подрядчикам предстоит полностью обновить 4 километра путей от остановки «Приморский проспект» до Туристской улицы.

Старое полотно демонтируют, а на его месте появится современная рельсошпальная решётка с железобетонными шпалами и термоупрочнёнными рельсами. Для обеспечения плавного движения составов специалисты применят технологию алюминотермитной сварки. Особое внимание уделят комфорту пассажиров – появятся новые повышенные посадочные площадки, а шпальное основание заполнят литым асфальтобетоном.

Работы продлятся до 28 декабря 2025 года.

Этот участок – лишь часть большой программы по обновлению трамвайной инфраструктуры города. В текущем году в Петербурге планируется отремонтировать около 21 километра путей. На работы выделен значительный бюджет – начальная стоимость контракта составила 658,9 миллиона рублей. Завершить реконструкцию на улице Савушкина должны до ноября 2027 года, что позволит улучшить качество трамвайного сообщения в одном из самых активно развивающихся районов города.

Ранее Дирекция транспортного строительства уже объявляла конкурс на проведение этих работ, подчеркнув важность модернизации трамвайной сети для комфортного передвижения жителей и гостей Северной столицы.