Турпомощь/AskmeSPb: 100 гидов вышли на улицы Петербурга

С 1 июля в Санкт-Петербурге значительно расширился состав уникальной мобильной туристической службы «Турпомощь/AskmeSPb». После завершения обучения второй волны волонтеров команда проекта пополнилась 63 новыми помощниками, среди которых — два «серебряных» волонтера. Теперь по улицам культурной столицы будут помогать туристам более 100 подготовленных специалистов.

Особенностью проекта, который уже четыре года успешно работает в городе, является его кадровый состав. Большинство мобильных гидов — студенты профильных вузов в возрасте 18-22 лет, однако теперь в команде работают и четыре волонтера старше 60 лет. Все сотрудники проходят строгий отбор — они должны не только прекрасно знать историю и архитектуру Петербурга, но и владеть английским языком, а знание дополнительных иностранных языков становится весомым преимуществом.

Функционал мобильных помощников весьма обширен: от консультаций о классических достопримечательностях до информации о новых туристических объектах и городской инфраструктуре. Волонтеры также информируют гостей города о предстоящих мероприятиях, используя данные официального Календаря событий, который ежегодно составляет Комитет по развитию туризма.

Эффективность работы службы впечатляет: только за май-июнь 2025 года сотрудники проекта помогли 25 159 туристам, включая 1 766 иностранных гостей. Эта служба стала важным элементом комплексной системы туристического сервиса Петербурга, которая начинается с информационных павильонов в аэропортах и на вокзалах и продолжается на улицах города.

Активное развитие туристической инфраструктуры дает свои плоды: по данным за первое полугодие 2025 года, Петербург посетили 5,6 млн туристов, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Проект «Турпомощь/AskmeSPb» продолжает играть важную роль в создании положительного образа города и формировании желания у гостей возвращаться в Северную столицу снова и снова.