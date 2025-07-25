Туристы в Петербурге активно скупают местные гастрономические бренды

Летний туристический бум в Северной столице положительно сказался на продажах продуктов местного производства. Как показывают данные исследования торговой сети «О’КЕЙ», в период с мая по сентябрь спрос на региональную продукцию увеличился на 10-15%. Особой популярностью среди гостей города пользуются традиционные петербургские деликатесы.

Гастрономическими хитами этого сезона стали местные сыры, свежая рыба, молочная продукция и кондитерские изделия с историческим колоритом. В списке самых покупаемых товаров значатся «сельдь по-царски», знаменитые пирожные «Ленинградский набор», а также фруктовый мармелад и воздушный зефир. Согласно статистике, за первые шесть месяцев 2025 года продажи таких кулинарных символов Петербурга, как корюшка, пышки, пожарские котлеты и творожные сырники, выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересный факт: около 65% от общего объема продаж приходится на товары в упаковке с узнаваемой городской символикой. Почти половина туристов (43%) после возвращения домой продолжают заказывать понравившиеся продукты петербургских производителей через интернет. Исследование подтверждает, что каждый третий гость города специально стремится познакомиться с местной гастрономической культурой.

Местные жители также отдают предпочтение продукции региональных производителей, но делают акцент на повседневных товарах. В их потребительской корзине преобладают мясные и колбасные изделия, молочная продукция, свежие овощи и зелень из Ленинградской области, а также домашние варенья и джемы. Примечательно, что 68% постоянных покупателей уверены в более высоком качестве местных продуктов.

На фоне растущего спроса в Госдуму был внесен законопроект о введении «региональной полки», который предполагает выделение не менее 10% торговых площадей под продукцию местных производителей. Среди наиболее востребованных брендов эксперты отмечают товары Пискарёвского молокозавода, хлебобулочные изделия «Каравая», продукцию компаний «Север–Метрополь», «Галактика» и «Карат–Плюс». Аналитики рынка отмечают стабильный спрос на ключевые категории товаров петербургских производителей, особенно в сегментах мясной, молочной и кондитерской продукции.