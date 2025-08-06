Туристический налог принёс Петербургу полмиллиарда за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года Санкт-Петербург получил 524,5 миллиона рублей от нового туристического налога. Эти цифры озвучил вице-губернатор города Алексей Корабельников, отметив, что поступления уже более чем в два раза превысили доходы от прежнего курортного сбора.

Наибольшая часть суммы — 316,8 миллиона рублей — поступила в бюджет во втором квартале, что на 50% больше показателей первых трёх месяцев года. Такой рост объясняется традиционным увеличением турпотока в весенне-летний период. Напомним, что за январь-март казна пополнилась на 207,7 миллиона рублей, что составило 14,8% от годового плана.

Корабельников подчеркнул важность своевременной регистрации всех средств размещения в едином реестре до 1 сентября. «Объекты, не прошедшие регистрацию к указанному сроку, будут вынуждены приостановить свою деятельность», — предупредил вице-губернатор.

Новый налоговый механизм, введённый с начала 2025 года по инициативе губернатора Александра Беглова, принципиально отличается от прежней системы. Если курортный сбор оплачивали непосредственно туристы, то теперь обязательные платежи ложатся на плечи организаций, предоставляющих услуги размещения. Размер налога зависит от стоимости номера и сезонного коэффициента, но не может быть меньше 100 рублей за сутки проживания.

Первоначальные прогнозы предполагали, что за год действия нового налога город получит около миллиарда рублей. Полугодовые результаты показывают, что этот показатель может быть значительно превышен, особенно с учётом традиционно высокого спроса на проживание в Петербурге в период белых ночей и новогодних праздников.

Эти средства должны пойти на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство исторического центра и поддержку объектов культурного наследия, что в конечном итоге сделает Северную столицу ещё более привлекательной для гостей со всего мира.