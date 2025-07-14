Туристический налог: бизнес просит пересмотреть правила

В России обсуждается возможная корректировка туристического налога. До 1 сентября власти планируют проанализировать его применение, учесть мнение регионов и подготовить конкретные изменения. Представители гостиничного бизнеса обратились в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть действующие нормы — в частности, отменить минимальную ставку в 100 рублей, которая кажется необоснованной для бюджетных вариантов размещения.

Ещё один спорный момент — планируемое повышение ставки до 5% к 2029 году. Отельеры считают эту цифру завышенной и предлагают ограничить максимальный размер налога 2%. Напомним, что туристический сбор действует с начала 2025 года, хотя первые подобные инициативы появились раньше — например, в Санкт-Петербурге курортный сбор принёс городскому бюджету 776,5 млн рублей всего за девять месяцев 2024 года.

С самого введения налога мнения предпринимателей разделились. Одни отмечали, что гости спокойно принимают дополнительные платежи, другие опасались, что это отпугнёт клиентов. Судя по текущим запросам бизнеса, опасения оказались не беспочвенными. Рост затрат на содержание отелей — ремонт, зарплаты персонала — и так ведёт к удорожанию номеров, а дополнительные сборы лишь усугубляют ситуацию.

Для туристов даже небольшая надбавка может стать решающим фактором при выборе места отдыха. Современные путешественники тщательно сравнивают цены, и малейшее подорожание способно изменить их решение. Властям стоит учитывать эту особенность, тем более что введение налога изначально было добровольным для регионов.

Ключевой вопрос — прозрачность использования собранных средств. Если туристы будут видеть, что деньги идут на развитие инфраструктуры курортов, их отношение к дополнительным сборам может стать более лояльным. Пока же бизнес надеется, что грядущие изменения сделают налог более справедливым и для отельеров, и для их гостей.