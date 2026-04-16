Туристам стало проще: в самом сердце Петербурга открылся новый инфоцентр

Санкт-Петербург усиливает туристическую инфраструктуру: на территории Петропавловская крепость начал работу новый информационный центр для гостей города. Он стал уже тринадцатым в сети городских туристско-информационных пунктов и вторым флагманским после площадки на Дворцовой площади.

Новый павильон открылся на смену закрытому по техническим причинам инфоцентру у Александровского парка и сразу занял стратегически важное место — прямо в одном из самых посещаемых исторических объектов Северной столицы. Ежегодно Петропавловскую крепость посещают сотни тысяч туристов, и теперь они могут получить всю необходимую информацию буквально «на месте».

Как отметил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, новый формат инфоцентра предполагает его интеграцию в культурное пространство. Это означает, что посетителям не просто выдают справки, а помогают глубже погрузиться в жизнь города: узнать о выставках, событиях, экскурсиях и нестандартных маршрутах.

Функционал центра значительно расширен. Специалисты помогают составить индивидуальный маршрут по городу, подобрать экскурсии, организовать водные прогулки по рекам и каналам, а также сориентироваться в афише мероприятий. Для удобства туристов доступны бесплатные карты и путеводители на разных языках, тематические буклеты и даже экологические маршруты.

По словам генерального директора туристско-информационного бюро Яна Макшина, интерес к таким сервисам стабильно растёт. Только за прошлый год услугами инфоцентров воспользовались около 300 тысяч человек, включая десятки тысяч иностранных гостей. Туристам было выдано более 110 тысяч печатных материалов — от классических карт до специализированных гидов.

Особое внимание уделено обновлённой полиграфии. Среди популярных форматов — маршруты «Санкт-Петербург за 3 дня», семейные гиды, романтические прогулки и экологические карты, которые знакомят с зелёными зонами и природными территориями города. Это отражает современный тренд: туристы всё чаще ищут не только знаковые достопримечательности, но и «скрытые жемчужины» мегаполиса.

Важно и то, что сотрудники центра проходят регулярное обучение. Их готовят не только к работе с туристами, но и к решению нестандартных ситуаций, что особенно актуально в высокий сезон. Это позволяет обеспечить высокий уровень сервиса и сделать пребывание гостей в городе максимально комфортным.

Открытие нового инфоцентра — ещё один шаг к тому, чтобы Санкт-Петербург оставался одним из самых привлекательных туристических направлений России. Теперь знакомство с городом начинается ещё быстрее — буквально у стен его главной крепости.