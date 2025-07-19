Цветочный фестиваль в Павловске напомнит о подвиге героев Великой Отечественной

19 и 20 июля 2025 года музей-заповедник «Павловск» приглашает гостей на ежегодный фестиваль цветочного искусства «Императорский букет». В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и получило символичное название — «Букет Победителю».

В Придворцовом районе парка появятся семь величественных арок из цветов, каждая из которых символизирует освобождение европейских городов от нацизма. Гости смогут пройти по маршруту, оформленному в виде военных указателей, и узнать о ключевых сражениях, принесших победу советским войскам. Информационные стенды расскажут о наградах за взятие Берлина, Вены, Будапешта, Кенигсберга, а также за освобождение Варшавы, Белграда и Праги.

Музыкальное сопровождение создаст особую атмосферу праздника. В эти дни в парке прозвучат композиции военных лет и произведения советских авторов, посвященные подвигу народа. Свои выступления представят IMPULS ORCHESTRA под руководством Игоря Томашевского, духовые оркестры Военно-медицинской академии имени Кирова и «Кронверк-брасс», а также ансамбль скрипачей «Рапсодия».

Особенным событием станет концерт оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело.

19 июля в 19:00 на плацу перед Павловским дворцом прозвучит программа «Музыка Победы», которая станет ярким завершением первого дня фестиваля.