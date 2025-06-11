Цветочные клумбы Петербурга пустеют: кто виноват и что делать?

В последнее время жители Северной столицы стали замечать, что клумбы в парках и скверах теряют свою яркость. Петунии, тюльпаны и другие цветы, высаженные для украшения города, бесследно исчезают. Особенно сильно пострадал Прилукский сквер, где пропали 13 саженцев петунии. Похожие случаи зафиксированы в Муринском парке, на проспекте Культуры, Гражданском и Светлановском проспектах.

Городские власти обеспокоены сложившейся ситуацией. В комитете по благоустройству призывают горожан бережно относиться к зеленым насаждениям. «Цветы высаживают профессионалы, чтобы сделать Петербург красивее. Уничтожая их, люди лишают себя и других возможности наслаждаться уютной атмосферой», — говорят чиновники.

Проблема вандализма на клумбах не нова. В других городах России также сталкиваются с кражей цветов. Например, в Москве и Казани периодически фиксируют случаи, когда растения выкапывают или вытаптывают. Эксперты связывают это с низкой экологической культурой и отсутствием осознания последствий таких действий.

Нарушителям грозит не только моральное осуждение. По закону за повреждение или кражу зеленых насаждений предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. В особо серьезных случаях действия могут быть расценены как хулиганство или мелкое хищение, что влечет за собой более строгое наказание.

Если вы стали свидетелем подобных инцидентов, сообщите об этом в полицию по номеру 112. Только совместными усилиями можно сохранить красоту города и сделать его комфортным для всех.

Фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге