Цветочное великолепие Петропавловской крепости: фестиваль в самом разгаре

В самом сердце Санкт-Петербурга, на территории исторической Петропавловской крепости, открылся грандиозный фестиваль цветов. Это не просто выставка растений, а настоящий симфонический оркестр из красок, ароматов и смыслов. Каждая композиция здесь — не случайное сочетание бутонов и стеблей, а продуманный рассказ о важных вехах в истории России и культурном наследии Северной столицы.

Среди экспонатов можно встретить удивительные творения: от «Авроры», выполненной в зелёных тонах, до необычного растения под названием «кенгурячьи лапки». Этот редкий цветок, родиной которого считается Австралия, на этот раз прибыл прямиком из Кении, что добавило мероприятию нотку экзотики.

Особое внимание организаторы уделили символике. Здесь есть всё: от инсталляции, посвящённой столетию футбольного клуба «Зенит», до композиций, напоминающих о легендарном Ленинградском трамвае и легендарном «Поезде Победы». Каждый элемент продуман до мелочей, превращая выставку в настоящий музей под открытым небом.

По словам Николая Лабутина, директора международного фестиваля цветов, в этом году на мероприятии представлено более 50 тысяч цветов. Примечательно, что подавляющее большинство из них — российского производства. «Мы гордимся тем, что смогли добиться впечатляющих результатов в импортозамещении, — отмечает Лабутин. — Например, подсолнухи, которые традиционно ассоциируются с южными регионами, привезены с Алтая, розы — из Мордовии, а зелень и горшечные растения выращены в Ленинградской области».

Над созданием цветочных шедевров трудились десятки профессиональных флористов. Их главной задачей было не только воплотить творческие замыслы, но и обеспечить устойчивость конструкций под порывами ветра. Как именно удалось добиться такого результата, мастера предпочитают не раскрывать — это их профессиональные секреты.

Фестиваль уже стал главной фотозоной города. Тысячи гостей спешат запечатлеть себя на фоне ярких инсталляций, а атмосфера праздника царит здесь с утра до вечера. Если вы ещё не успели посетить это событие — самое время отправиться в Петропавловскую крепость и окунуться в море цветов и положительных эмоций.

Фестиваль цветов 2025 в Петербурге великолепно стартовал