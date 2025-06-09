Цветочное великолепие: Александровский сад готовится к красочному фестивалю

В самом сердце Петербурга, в тенистых аллеях Александровского сада, кипит последняя подготовка к традиционному Фестивалю цветов. В этом году городские ландшафтные дизайнеры и студенты профильных учебных заведений создали настоящие живые картины, используя более 26 тысяч растений различных сортов. Среди них можно увидеть нежные агератумы, ароматные алиссумы, роскошные бегонии и яркие колеусы, которые вскоре предстанут перед горожанами во всей красе.

Особого внимания заслуживают тематические композиции, каждая из которых несет глубокий смысл. Так, цветник «Журавли», созданный студентами Академии управления городской средой, стал визуальным воплощением известной песни на стихи Расула Гамзатова. Молодые специалисты по ландшафтному строительству вложили в эту работу не только профессиональные навыки, но и душевное тепло.

Не менее впечатляет композиция «Орден Победы» от Калининского садово-паркового хозяйства. Этот монументальный цветочный шедевр символизирует героизм и несгибаемую волю защитников Отечества. А мастера из Красносельского СПП создали выразительную инсталляцию с георгиевской лентой в центре — вечным символом мужества и народной памяти.

По словам организаторов, все растения уже высажены, и теперь остается лишь немного подождать, пока они окончательно приживутся и наберут силу. Когда это произойдет, Александровский сад превратится в настоящую палитру художника, где каждый цветок станет живым мазком в общей картине праздника.

Фестиваль цветов в Петербурге давно стал любимым летним событием для горожан и гостей города. Интересно, что подобные традиции существуют во многих мировых столицах. Однако петербургский вариант уникален тем, что сочетает в себе ландшафтное искусство с глубоким историческим и патриотическим содержанием.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 12 июня.

В этот день Александровский сад станет местом, где природа и искусство сливаются в гармоничном единстве, создавая неповторимую атмосферу праздника. Это прекрасная возможность не только полюбоваться цветочными композициями, но и почувствовать связь времен, которую так бережно сохраняют петербургские ландшафтные дизайнеры.

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