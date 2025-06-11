Цветочная симфония в сердце Петербурга: фестиваль в Петропавловской крепости

В преддверии лета Петропавловская крепость превратится в настоящий цветочный рай. С 12 по 15 июня здесь развернется масштабный фестиваль, где главными героями станут живые растения, превращенные руками мастеров в настоящие произведения искусства. Шесть тематических платформ, посвященных важным юбилеям года, уже готовы удивлять гостей. Среди них – композиции, посвященные столетию футбольного клуба «Зенит», 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею великого композитора Петра Чайковского.

Флористы завершают последние приготовления, тщательно прорабатывая каждую деталь. Как отмечает член жюри Роман Зарубин, особое внимание уделяется конкурсным работам, которые еще предстоит оценить. Но главными судьями станут сами петербуржцы – именно они смогут проголосовать за понравившиеся цветочные инсталляции.

Музыкальную атмосферу праздника создадут духовые оркестры. В этом году к местным коллективам присоединятся музыканты из Перми и Беларуси, которые исполнят как классические произведения Чайковского, так и торжественные военные марши. По словам главного дирижера Павла Гернеца, каждый фестиваль уникален – неизменной остается лишь общая концепция, а наполнение всегда преподносит новые сюрпризы.

Этот фестиваль давно стал доброй традицией для Северной столицы. В прошлом году подобное мероприятие собрало более 50 тысяч гостей, установив рекорд посещаемости. В нынешнем сезоне организаторы обещают не менее яркую программу, включающую не только цветочные экспозиции, но и мастер-классы по флористике, лекции о садоводстве и даже детские творческие мастерские.

Особенностью нынешнего фестиваля станет экологический подход – большинство конструкций созданы из перерабатываемых материалов, а после завершения мероприятия цветы передадут городским больницам и социальным учреждениям.

Посетить это красочное действо сможет любой желающий – вход на территорию фестиваля абсолютно свободный. Три дня Петропавловская крепость будет наполнена ароматами свежих цветов, звуками живой музыки и неповторимой атмосферой творчества, создавая идеальное начало летнего сезона в культурной столице России.

Для тех, кто захочет продлить впечатления, в крепости будут работать фотозоны, где профессиональные операторы помогут запечатлеть самые яркие моменты праздника. А вечерняя подсветка превратит цветочные композиции в настоящие световые инсталляции, создавая волшебную атмосферу в белые ночи.

Праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге ко Дню России 12 июня 2025 года