Цветочная феерия: в Петербурге пройдет яркий фестиваль на новой площадке

В День России, 12 июня 2025 года, Петербург окунется в атмосферу цветочного праздника. В этом году фестиваль переместился в исторический центр города — на Кронверкскую набережную у стен Петропавловской крепости. Гостей ждет традиционная, но обновленная программа, которая начнется в полдень и продлится до вечера.

Главным событием станет красочный Парад цветов, который стартует в 12:00. Шесть тематических платформ, украшенных живыми цветами, представят важные вехи истории. Особое внимание уделят двум юбилейным датам — 80-летию Победы и столетию футбольного клуба «Зенит». Колонну сопроводят модели в необычных костюмах из цветов, артисты уличных театров и нарядные конные экипажи, создавая неповторимую праздничную атмосферу.

В 17:00 на Соборной площади крепости начнется изысканный Бал цветов. Под аккомпанемент симфонического оркестра выступят солисты ведущих театров страны, включая Мариинский и Большой. Музыкальная программа составлена из популярных классических произведений и современных композиций.

Параллельно с балом пройдет международное шоу флористов, где мастера из России, Туркменистана и Китая продемонстрируют свое искусство. Конкурс включает пять номинаций: от традиционных букетов до экстравагантных цветочных костюмов и аксессуаров. Особенностью этого года станет возможность для зрителей проголосовать за понравившиеся работы через официальную группу Visit Petersburg.

С 13 по 15 июня в крепости будет работать выставка цветочных инсталляций. С 10:00 до 21:00 все желающие смогут увидеть удивительные арт-объекты, созданные участниками фестиваля.

«Перенос фестиваля в исторический центр города позволил нам создать по-настоящему уникальную атмосферу, — отмечают организаторы. — Петропавловская крепость с ее величественными стенами станет идеальным фоном для цветочных композиций».

Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию и будет интересно как взрослым, так и детям. Вход на все события фестиваля свободный. Для удобства гостей рекомендуют приходить заранее, особенно на парад и гала-концерт, где ожидается наибольшее количество зрителей.

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