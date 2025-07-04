Цифровые технологии приходят в Петергоф: как мобильное приложение изменит посещение музея

Знаменитый музей-заповедник «Петергоф» внедряет инновационное решение для комфортного посещения. Специальное мобильное приложение, разработанное совместно с технологическими компаниями, поможет оптимизировать потоки посетителей и сократить время ожидания.

В разгар туристического сезона, когда ежедневная посещаемость превышает 3 тысячи человек, новая система анализирует десятки параметров и предлагает наиболее эффективные маршруты по дворцовому комплексу. Первые испытания технологии прошли во время выставки «Подвиг возрождения», где было протестировано более 100 тысяч вариантов передвижения гостей.

Разработчики отмечают, что приложение не только распределяет потоки посетителей, но и учитывает различные ограничения, создавая комфортные условия для осмотра экспозиций. В ближайшее время систему планируют расширить на основные маршруты музея.

Параллельно с цифровыми новшествами улучшается и транспортная доступность Петергофа. С начала сезона заработало тактовое движение скоростных теплоходов «Метеор» с интервалом 20 минут. Семь судов совершают регулярные рейсы от причала на Адмиралтейской набережной с 10:00 до 17:00, что делает посещение дворцового комплекса ещё более удобным для туристов и жителей города.

Эти изменения демонстрируют, как современные технологии помогают сохранять культурное наследие, делая его более доступным для всех желающих. Петергоф продолжает сочетать в себе величие истории и инновации настоящего.

Петергоф – самостоятельная поездка