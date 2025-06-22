Цифровые льготы: пенсионеры переходят на QR-коды с октября

С 1 октября 2025 года российские пенсионеры получат возможность подтверждать свой статус при помощи электронных удостоверений с QR-кодом. Это нововведение было анонсировано министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым в рамках Петербургского международного экономического форума.

Новый цифровой формат полностью заменит традиционные пластиковые удостоверения, сохранив при этом все необходимые данные. Для использования достаточно будет мобильного приложения «Госуслуги», через которое можно будет сгенерировать QR-код и предъявить его в организациях, предоставляющих льготы.

Важно отметить, что отказ от бумажных документов будет постепенным и добровольным. Пенсионеры смогут сами решать, каким способом подтверждать свой статус — цифровым или традиционным. Это решение призвано сделать процесс получения льгот более удобным и современным, особенно для технически подкованных представителей старшего поколения.

На том же форуме обсуждались и другие социально значимые инициативы. В частности, речь шла о расширении программы долгосрочных сбережений, которая в перспективе может быть распространена и на детей. На сегодняшний день уже заключено пять миллионов соответствующих договоров.

Этот шаг в цифровизации социальной сферы продолжает курс на внедрение современных технологий в повседневную жизнь граждан. Переход на электронные удостоверения обещает упростить процедуру подтверждения льготного статуса и сократить бюрократические процедуры для миллионов российских пенсионеров.

Петергоф – самостоятельная поездка