Цифровые двойники: как технологии сохранят исторический облик Петербурга

В Санкт-Петербурге предлагают революционный подход к сохранению архитектурного наследия. В рамках создания единой цифровой системы жилищного фонда градозащитники выступили с инициативой дополнять электронные паспорта зданий их историческими обликами, воссозданными с помощью искусственного интеллекта.

Эта идея появилась на фоне масштабной реформы системы учёта жилых домов. Совет Федерации одобрил поправки в Жилищный кодекс, предусматривающие создание единой информационной системы для мониторинга состояния жилищного фонда. Каждое здание получит цифровой паспорт, содержащий исчерпывающие данные — от технического состояния конструкций до информации о капитальном ремонте.

Особый интерес вызывает предложение использовать современные технологии для воссоздания первоначального облика исторических зданий. По мнению экспертов, искусственный интеллект сможет на основе архивных чертежей и фотографий генерировать точные изображения фасадов, утраченных элементов декора и даже интерьеров. Это особенно актуально для зданий, не имеющих официального статуса памятников, но представляющих архитектурную ценность.

«Включение цифровых копий исторических фасадов в электронные паспорта позволит не только сохранить память о первоначальном облике зданий, но и контролировать их текущее состояние», — отмечают специалисты. Такой подход мог бы предотвратить незаконные переделки и помочь в реставрационных работах.

Инициатива особенно важна для Петербурга, где многие старинные здания постепенно теряют свой исторический облик. Уже сегодня в городе ведётся учёт фасадов, но предлагаемая система сделает эту информацию доступной для всех жителей и значительно упростит контроль за сохранностью архитектурного наследия.

Эксперты подчёркивают, что реализация проекта потребует тщательной проработки. Необходимо будет создать чёткие стандарты оцифровки, определить механизмы верификации данных и разработать удобные инструменты для работы с системой. Однако потенциальные преимущества — от прозрачности в управлении жилым фондом до сохранения культурного наследия — делают эту инициативу чрезвычайно перспективной.

С внедрением новых технологий Петербург может стать пионером в создании комплексной системы цифрового сохранения архитектурного наследия, которая в будущем может быть распространена на другие исторические города России.

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