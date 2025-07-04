Цифровой спорт: в Петербурге появился единый портал для любителей активного образа жизни

В Северной столице заработала новая информационная платформа «Спортивный Петербург», призванная объединить все данные о доступных тренировках и секциях города. Этот совместный проект спортивного комитета и специалистов по информационным технологиям должен сделать занятия физкультурой более доступными для каждого жителя.

Согласно статистике, уже сейчас более 60% петербуржцев регулярно занимаются спортом. Городские власти ставят амбициозную цель – увеличить этот показатель до 75% к 2030 году. Для этого не только строятся новые спортивные объекты и обновляются дворовые площадки, но и создаются удобные цифровые сервисы.

Новый портал предлагает исчерпывающую информацию о различных спортивных учреждениях – от детских секций до групп для старшего поколения, от тренажёрных залов до бассейнов. Особое внимание уделено возможностям для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пользователи смогут не только найти подходящую секцию, но и узнать о налоговых льготах для занимающихся спортом, а также зарегистрироваться на массовые спортивные мероприятия.

В настоящее время система работает в тестовом режиме, а её полноценный запуск запланирован на середину июля. Этот проект стал ещё одним шагом к созданию в Петербурге среды, где вести активный образ жизни удобно и просто для людей всех возрастов и возможностей.