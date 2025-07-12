Цифровой прорыв: почему Петербург стал флагманом электронных сервисов

Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по развитию цифровых услуг для населения. Согласно исследованию Аналитического центра при правительстве РФ, город получил максимальную оценку А+ за внедрение удобных электронных решений. Этот успех стал результатом системной работы в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В Северной столице создана целая экосистема сервисов, охватывающих важнейшие сферы жизни. Горожане могут в один клик оформить документы, получить консультацию или отследить статус обращения.

Разработкой цифровых платформ занимаются специалисты комитета по информатизации и связи совместно с сотрудниками многофункциональных центров. «Наши сервисы экономят время горожан и делают взаимодействие с властями максимально прозрачным», – отмечают в ведомстве.

Это достижение стало закономерным продолжением успехов Петербурга в повышении качества жизни. В 2024 году город занял второе место в общероссийском рейтинге с показателем 83,388 балла, повторив свой результат предыдущего года. Кроме того, Северная столица вошла в топ-10 регионов по уровню доходов населения – аналитики учитывали соотношение заработков граждан к стоимости потребительской корзины.

Эксперты подчеркивают, что лидерство в цифровизации – это не только престиж, но и реальное удобство для миллионов жителей. Благодаря современным технологиям петербуржцы тратят меньше времени на бюрократические процедуры, а городские службы работают эффективнее. Опыт мегаполиса может стать образцом для других регионов страны, стремящихся к цифровой трансформации.