Цифровой пропуск: как изменится въезд в Россию для безвизовых туристов

С 30 июня 2025 года в России стартует эксперимент по введению QR-кодов для иностранных гостей, посещающих страну в безвизовом режиме. Новые правила коснутся граждан нескольких государств, включая страны СНГ и Грузию, и затронут популярные туристические направления, такие как Санкт-Петербург, где наблюдается устойчивый рост числа безвизовых путешественников.

Согласно новым требованиям, иностранцам необходимо за три дня до поездки скачать приложение RuID, пройти регистрацию, заполнить анкету и предоставить биометрические данные, включая образец голоса. Те, у кого биометрия уже есть в российской системе, смогут оформить QR-код через портал «Госуслуги». В анкете потребуется указать пункт въезда, цель визита, даты поездки и регионы посещения, а также загрузить фотографию.

Пока нововведение носит рекомендательный характер: отсутствие QR-кода не станет причиной для отказа во въезде. Однако туроператоры выражают обеспокоенность возможными техническими сложностями. Например, у туристов из некоторых стран могут возникнуть проблемы с доступом к «Госуслугам» или получением СМС для подтверждения регистрации из-за ограничений местных мобильных операторов.

Как отмечают эксперты, доля организованных туристических групп в Петербурге может достичь 35% в текущем сезоне. Новые правила затронут не только отдыхающих, но и деловых путешественников, что делает эксперимент особенно важным для развития международного туризма в России.

Пока приложение RuID должно было стать доступным для скачивания с 24 июня, но окончательные детали реализации системы еще уточняются. Власти подчеркивают, что главная цель нововведения — сделать въезд в страну более удобным и безопасным для всех участников процесса.

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