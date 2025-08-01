Цифровой помощник для бизнеса: как Единый каталог услуг упрощает экспортную деятельность

В эпоху активного развития цифровых технологий российские компании получили мощный инструмент для выхода на международные рынки. Единый каталог услуг на платформе «Мой экспорт» от Российского экспортного центра зарекомендовал себя как надежный ресурс, помогающий предпринимателям находить необходимые меры поддержки и сервисы для развития внешнеэкономической деятельности.

Презентованный весной 2024 года в рамках выставки-форума «Россия», каталог за год существенно расширил свои возможности. Количество доступных услуг увеличилось на три четверти, превысив 640 предложений от различных ведомств и организаций. Сегодня в системе представлены предложения от 115 государственных структур и более 700 коммерческих партнеров, что делает её наиболее полной базой поддержки экспортеров в стране.

Особенностью сервиса стала его востребованность среди предпринимателей. За год количество пользователей выросло на 80%, достигнув 90 тысяч ежемесячных посещений. При этом для ознакомления с базой услуг не требуется обязательная регистрация — доступ открыт всем желающим. Для зарегистрированных пользователей предусмотрена персонализированная подборка предложений, что значительно экономит время при поиске нужных решений.

Разработчики постоянно совершенствуют функционал платформы. В последнем обновлении появились новые возможности: улучшенная система фильтрации, интеллектуальный подбор услуг с учетом профиля компании и облако популярных запросов. Эти нововведения делают работу с каталогом ещё более удобной и эффективной для предпринимателей.

Единый каталог услуг стал важным элементом экосистемы поддержки российского бизнеса, помогая компаниям разных масштабов находить оптимальные решения для развития экспортного потенциала. Простота использования и широкий охват сервисов делают этот инструмент незаменимым помощником в условиях современной цифровой экономики.