Цифровой мост между Петербургом и Москвой: как виртуально прогуляться по столице

Жители Санкт-Петербурга могут отправиться в увлекательное путешествие по Москве, не покидая родного города. На центральных улицах Северной столицы появились необычные мультимедийные порталы, которые переносят пользователей в сердце России. Этот инновационный проект будет работать до 20 августа, предлагая всем желающим уникальный цифровой опыт.

Специальная система создает персонализированные видео-прогулки по знаковым местам Москвы. После сеанса участники могут сохранить свой нейроролик, отсканировав QR-код. Виртуальный тур включает посещение главных достопримечательностей: от грандиозного колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ до величественной Красной площади. В программе также предусмотрены «поездка» на знаменитом двухэтажном автобусе RUSSBUS, визит в Третьяковскую галерею и прогулка по березовой роще возле Дома культуры ГЭС-2.

Особую ценность проект представляет для профессионалов туристической сферы. Экскурсоводы Петербурга получили мощный инструмент для разработки новых маршрутов, сочетающих виртуальные и реальные элементы. Теперь они могут создавать комбинированные программы, подчеркивающие исторические и архитектурные контрасты двух столиц.

Для гидов открываются дополнительные возможности: использование цифрового контента в презентациях, расширение клиентской базы за счет любителей технологичных форматов, сотрудничество с московскими коллегами. Проект интегрирован с сервисом RUSSPASS, что позволяет предлагать клиентам комплексные решения — от виртуального знакомства с маршрутом до организации реальной поездки.

Этот инновационный проект не просто развлекает горожан, но и укрепляет туристические связи между двумя мегаполисами, открывая новые перспективы для развития отрасли. Он демонстрирует, как цифровые технологии могут дополнять реальные путешествия, делая их более насыщенными и запоминающимися.