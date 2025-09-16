Цифровой дождь в Петербурге: фестиваль медиаискусства

С двадцать пятого по двадцать восьмое сентября северная столица станет центром притяжения для ценителей современного цифрового творчества. В это время здесь пройдет международный фестиваль Digital Rain, который превратит известные культурные площадки города в территорию экспериментального искусства.

Гости события получат редкую возможность погрузиться в мир медиаинсталляций и самостоятельно определить, какие именно произведения находят самый живой отклик в их восприятии. Фестиваль задуман как масштабная платформа для творческого обмена между технологиями и культурным наследием.

В программе — демонстрация проектов как российских, так и международных художников, работающих на стыке цифровых технологий и визуальной эстетики. Кульминацией мероприятия станет грандиозное световое шоу, которое будет проецироваться на классический фасад знаменитого Александринского театра.

Основные события развернутся на нескольких ключевых площадках. Местом встречи станет пространство «Севкабель Порт» на Кожевенной улице. Также программа будет представлена в Библиотеке имени Владимира Маяковского на Невском проспекте. Современные арт-объекты можно будет увидеть в центре «SENO» на Гороховой улице и в творческом кластере «АТС» на улице Некрасова. Завершающие мероприятия пройдут на Новой сцене Александринского театра у набережной реки Фонтанки.