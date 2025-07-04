Цифровая революция в петербургском общепите: бесплатные сайты для кафе и ресторанов

Санкт-Петербург продолжает внедрять инновационные меры поддержки бизнеса. В рамках проекта «Петербург гастрономический» стартовала новая инициатива — предприятия общественного питания теперь могут бесплатно получить одностраничный сайт с расширенными возможностями. Этот шаг направлен на ускорение цифровой трансформации отрасли и повышение конкурентоспособности местных заведений.

Создаваемые лендинги будут не просто визитками, а полноценными инструментами для бизнеса. Владельцы кафе и ресторанов смогут выбрать одну из полезных опций: системы автоматизации процессов, аналитические сервисы, модули для онлайн-заказов и доставки или интегрированные платежные решения. Все технические работы, включая разработку платформы и обучение персонала, возьмут на себя специалисты проекта.

«Современная экономика требует новых подходов, и мы активно поддерживаем этот тренд, — подчеркнул Александр Ситов, глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. — Наша новая услуга поможет предпринимателям адаптироваться к цифровой реальности и сделать свои заведения более эффективными». Подать заявку на участие можно в онлайн-режиме, причем первые обращения уже находятся в работе.

Проект «Петербург гастрономический», реализуемый с 2024 года, уже доказал свою эффективность. В прошлом году 15 заведений воспользовались программой софинансирования франшиз, а еще 4 готовятся к открытию. Городская поддержка покрывала до 90% паушального взноса.

Еще одна уникальная инициатива в рамках проекта — стимулирование B2B-сотрудничества. Предприятия могут получить компенсацию до 70% затрат на закупку оборудования у местных производителей, причем максимальная сумма поддержки превышает 1,1 млн рублей.

Эти меры демонстрируют комплексный подход Петербурга к развитию предпринимательства. От цифровизации до поддержки локальных производителей — город создает все условия для роста бизнеса в сфере общественного питания.

Подача заявок осуществляется онлайн по ссылке

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