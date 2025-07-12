Цены в Петербурге: что подорожало за полгода

Статистические данные за первое полугодие 2025 года показали, что инфляция в Санкт-Петербурге достигла 3,8%. Наибольший рост цен отмечен в сфере услуг — здесь показатель составил 7,1%. Продуктовые товары прибавили в стоимости 4,3%, тогда как непродовольственная группа, напротив, подешевела на 0,7%.

Соседняя Ленинградская область продемонстрировала несколько иную картину. Уровень инфляции здесь оказался выше — 4,4%. Продукты питания подорожали на 5,7%, услуги стали дороже на 5,3%, а непродовольственные товары прибавили в цене 1,5%.

Рост стоимости продуктов ощутимо сказывается не только на бюджете обычных покупателей, но и на работе ресторанного бизнеса. По данным экспертов, в среднем по России около трети расходов заведений общепита приходится именно на закупку продуктов, что вынуждает владельцев корректировать цены в меню.

Эти цифры наглядно показывают, как меняется потребительская корзина петербуржцев и жителей области, а также какие категории товаров и услуг требуют наиболее внимательного планирования расходов.