Цены на продукты в Петербурге: морковь бьёт рекорды, а капуста дешевеет

Летний сезон принёс петербуржцам неожиданные изменения в ценах на продукты. Согласно последним данным Петростата, за июнь морковь подорожала почти на 20%, установив антирекорд среди овощей. Теперь килограмм оранжевого корнеплода обходится покупателям в среднем на 12 рублей дороже, чем месяц назад.

Не только морковь показала значительный рост цен. Творог и рыба (за исключением лососевых пород) прибавили в стоимости около 4%. Огурцы подорожали на 9,6%, столовая свёкла — на 9,2%, а яблоки и апельсины стали дороже на 6% и 5,9% соответственно. Любителям сладкого стоит приготовиться к повышенным чекам: шоколад поднялся в цене на 3,2%, а сливочное мороженое — на 3,1%.

Однако не все продукты следуют этой тенденции. Белокочанная капуста за месяц подешевела на впечатляющие 26%, репчатый лук — на 11,6%, а сладкий перец и свежая зелень потеряли в цене около 5%. Картофель и помидоры также стали доступнее, снизившись на 2,9% и 4,8% соответственно.

Любопытно, что годовая динамика цен показывает совершенно другую картину. Например, та же капуста по сравнению с июнем прошлого года подорожала на 33%, демонстрируя сезонные колебания. Минимальный набор продуктов питания теперь обходится петербуржцам в 9315 рублей в месяц — на 0,3% больше, чем в мае.

В целом за первое полугодие 2025 года инфляция в городе составила 3,8%, при этом продукты питания подорожали на 4,3%. Наибольший рост показали услуги — их стоимость увеличилась на 7,1%. В то же время непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,7%.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с кофейным рынком. За год кофе и какао в России подорожали более чем на 30%, что привело к росту онлайн-покупок этих товаров. Спрос на молотый кофе в интернете вырос почти на 90%, а самыми популярными вариантами стали дрип-пакеты и растворимые сорта.

Эти данные демонстрируют, как сезонные факторы и глобальные тенденции влияют на потребительскую корзину петербуржцев, заставляя пересматривать привычные схемы покупок и искать альтернативные варианты приобретения товаров.