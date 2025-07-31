Цены на новостройки Петербурга бьют рекорды: что ждёт рынок?

В июле 2025 года стоимость квартир в новостройках Санкт-Петербурга достигла нового максимума — медианная цена предложения составила 12,2 млн рублей. За квадратный метр покупателям теперь в среднем приходится платить 280 тыс. рублей, что на 2,2% выше, чем в июне, когда показатель держался на отметке 274 тыс. рублей. Аналитики объясняют этот рост сокращением числа доступных лотов и ожиданиями инвесторов относительно возможного снижения ключевой ставки.

Всего за месяц, с мая по июнь, цена «квадрата» в строящемся жилье поднялась на 3,8%, а общий объём предложения увеличился на 5,8%. При типичной площади квартиры 41,6 м² средний чек в новостройках тогда составлял около 11,4 млн рублей. Однако уже к июлю рынок снова продемонстрировал уверенный рост.

Спрос на новостройки в Северной столице продолжает расти. По данным за второй квартал, количество сделок здесь увеличилось на 16% по сравнению с первыми тремя месяцами года. Петербург вошёл в топ-5 городов России с наиболее динамичным рынком первичного жилья — только с апреля по июнь было зарегистрировано 7,5 тыс. покупок квартир в строящихся домах.

Такая активность говорит о сохраняющемся интересе к новостройкам, несмотря на растущие цены. Эксперты предполагают, что дальнейшая динамика будет зависеть от решений Центробанка и общей экономической ситуации. Пока же петербургский рынок демонстрирует устойчивый рост, заставляя покупателей действовать быстрее в условиях сокращающегося выбора.