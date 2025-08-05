Центр Петербурга столкнётся с транспортными ограничениями из-за ремонта и киносъёмок

С 6 августа в четырёх районах Санкт-Петербурга введут временные ограничения движения транспорта. Основные причины — подготовка к масштабному ремонту Невского проспекта и съёмки художественного фильма. Об этом сообщают городские транспортные службы.

В Адмиралтейском районе 6 августа полностью перекроют площадь Тургенева, а также участки Садовой улицы. Ограничения связаны со съёмками фильма «Шум времени». Кроме того, вечером того же дня закроют перекрёсток Звенигородской улицы и улицы Марата для проведения дорожных работ.

В Красносельском районе с 6 по 8 августа движение ограничат на 2-й Комсомольской улице из-за ремонта коммуникаций. В Петроградском районе с вечера 6 августа до утра 7 августа перекроют набережную Карповки возле Каменноостровского проспекта. Водителям предложат объезд через соседние улицы.

Центральный район ожидают наиболее серьёзные изменения. С 6 по 12 августа на перекрёстке Невского и Литейного проспектов начнётся ремонт трамвайных путей. Это часть подготовки к грядущему масштабному обновлению дорожного покрытия на Невском проспекте, которое стартует 13 августа.

Ремонтные работы на главной магистрали города продлятся две недели и будут проводиться поэтапно. Каждый день перекрытия коснутся разных участков — от набережной Мойки до площади Восстания. Власти пообещали организовать дополнительные остановки общественного транспорта и скорректировать работу светофоров, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Автобусы и троллейбусы с 13 августа временно изменят маршруты, а на «зелёной» ветке метро увеличат количество поездов. Точные схемы объездов и изменения в расписании городского транспорта будут опубликованы дополнительно.

Жителям и гостям Петербурга в ближайшие недели стоит заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки из-за масштабных дорожных работ в центре города.