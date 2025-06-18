Центр Петербурга перекроют для масштабного легкоатлетического забега 19-20 июня

Всероссийский забег «Борись и побеждай» внесет серьезные коррективы в движение транспорта в историческом центре города. В связи с проведением спортивного мероприятия вводятся многочисленные временные ограничения, которые затронут основные магистрали центральных районов.

До 7:00 20 июня будет полностью перекрыто движение по Адмиралтейскому проспекту на участках от Сенатской площади до Вознесенского проспекта и от Дворцового проезда до Исаакиевской площади. Также ограничения коснутся Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей.

Наиболее масштабные изменения ожидаются 19 июня с 5:00 до 7:00. В этот период закроют для проезда:

— Вознесенский проспект от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта

— Гороховую улицу на том же участке

— Адмиралтейскую набережную

— Большую Морскую улицу от Кирпичного переулка до Невского проспекта

— Дворцовый мост и прилегающие набережные

— Мраморный переулок и Миллионную улицу

— Невский проспект на нескольких участках

Дополнительные ограничения коснутся парковки. 18 июня с 00:00 до 23:59 запретят остановку транспорта на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Исаакиевской площади. На следующий день аналогичные меры введут на Вознесенском проспекте, Гороховой улице, Большой Морской и других прилегающих территориях.

Организаторы рекомендуют автомобилистам заранее планировать альтернативные маршруты, а пешеходам — учитывать возможные неудобства при передвижении по центру города. Все ограничения будут сняты сразу после завершения спортивного мероприятия.