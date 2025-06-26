Царство пионов: в Санкт-Петербурге открылась волшебная выставка цветов

В выставочном павильоне «Зелёный домик» до 3 июля проходит уникальная выставка «Пионы Северной столицы», где собраны редкие сорта этих роскошных цветов. Посетителей ждёт настоящее буйство красок – от насыщенных бордовых до нежных пастельных оттенков, а воздух наполнен тонкими цветочными ароматами.

Экспозиция представляет как старинные сорта, которые когда-то украшали дворянские усадьбы, так и современные гибриды, выведенные ленинградскими селекционерами. Особую ценность выставке придают растения из частных коллекций, которые редко можно увидеть в свободном доступе. Куратором проекта выступила известный специалист по пионам Наталья Заведий.

Помимо живых цветов, гости могут полюбоваться художественными произведениями, вдохновлёнными красотой пионов. Во втором зале разместилась экспозиция Rubotanicals с ботаническими иллюстрациями исключительной точности. Стены павильона украшают работы петербургских художниц:

— Елены Перминовой, для которой пионы стали любимым объектом творчества;

— Анны Пас, члена Союза Русских Художников;

— Елены Ишуткиной, участницы Союза Художников России.

Особую атмосферу создают флористические композиции от мастеров международного уровня Екатерины Сергеевой и Ирины Самодаховой.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00. 28 и 29 июня она станет частью большого Фестиваля пионов, программа которого включает:

— Прогулки по дендрарию с осмотром коллекции растений;

— Семейный квест с любимыми сказочными персонажами;

— Путешествие по оранжереям с экзотическими растениями;

— Познавательные экспозиции в Ботаническом музее;

— Творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Это мероприятие – идеальная возможность не только полюбоваться прекрасными цветами, но и получить ценные советы по уходу за ними от опытных садоводов. Выставка обещает подарить посетителям незабываемые эмоции и вдохновение.

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