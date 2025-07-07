Триатлон «Медный всадник» внесет изменения в движение по ЗСД

12 июля в Санкт-Петербурге пройдет масштабный триатлон «Медный всадник», участникам которого предстоит преодолеть велодистанции протяженностью 90 или 180 километров. В связи с проведением соревнований на Западном скоростном диаметре будут введены временные ограничения движения транспорта.

Первые ограничения начнутся в 03:30 и продлятся до 17:00. В этот период будет полностью перекрыто движение в южном направлении от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на набережную Макарова. Одновременно закроются 15 съездов, включая выезды с Зеленогорского и Левашовского шоссе, а также съезды на Шуваловский и Богатырский проспекты.

С 04:00 до 14:45 добавится еще один участок ограничений — от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на улицу Благодатная. В этот перечень войдут семь съездов, в том числе на проспект Крузенштерна и набережную реки Екатерингофки.

Важно отметить, что движение в северном направлении по ЗСД будет осуществляться без изменений. Организаторы рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения при поездках по городу 12 июля.

Для удобства участников дорожного движения подготовлена подробная инфографика с перечнем всех закрываемых съездов и временными промежутками ограничений. Эти меры позволят обеспечить безопасность спортсменов и минимизировать неудобства для горожан.